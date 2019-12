Milan, Boban: «Non si può rifare il Milan di Berlusconi in un solo anno»

Milan, Boban ammette: «Prestazione imbarazzante. Non possiamo tornare ad essere la squadra di Berlusconi in un solo anno»

È un Zvonimir Boban piuttosto rassegnato quello che parla ai microfoni di Dazn, nel post partita di Atalanta-Milan. Ecco le parole del dirigente rossonero:

«La prestazione non c’è stata, fa molto male, si può dire sia stata anche imbarazzante. Questo non può essere il Milan, speravamo si potesse proseguire sulle ultime prestazioni. Non si tratta di un giocatore, oggi è un discorso generale. Sul mercato faremo del nostro meglio rispetto alle nostre potenzialità. È però una squadra giovane, è la politica della società. Non pensiamo che si possa rifare in un anno il Milan di Berlusconi, non siamo stupidi. Non riposeremo molto, non sarà un bel Natale».