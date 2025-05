Milan Bologna, Furlani su Conceicao: «Vincesse due trofei nella stessa stagione eguaglierebbe Ancelotti e va tenuto in considerazione. DS e mercato…»

Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora siamo concentrati a finire al meglio la stagione, sta lavorando bene e massima fiducia in lui. Nuovo DS? L’ultima volta che mi è stata fatta la domanda sul ds ho risposto che lo stavamo cercando e che il tema non era l’urgenza, ma trovare la persona giusta. Oggi rispondo allo stesso modo. Pensiamo a finire al meglio stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta. In una stagione non c’è una cosa, ma tante cose che non sono andate. Non sono contento di come è andata la stagione, non andremo in Champions che è la casa del Milan. Il focus è tornarci il prima possibile. Mercato? Se stiamo già lavorando sul mercato anche senza il ds? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi».