Allenatore Milan, ecco la lista di Furlani in caso di addio da Conceicao: c’è la svolta sul nome? Le ultimissime

Allenatore Milan, la lista di nomi di Furlani in caso di addio da Conceicao: c’è la svolta? Le ultimissime in casa rossonera



Secondo Tuttosport, le possibilità che Conceição rimanga sulla panchina del Milan stanno aumentando, specialmente se riuscirà a conquistare la Coppa Italia. Tuttavia, la dirigenza rossonera vuole essere pronta a qualsiasi scenario e sta già valutando alternative nel caso di un addio.

Tra i nomi in cima alla lista di Furlani per la prossima stagione ci sarebbero tre tecnici di spessore: Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Il futuro della guida tecnica del Milan si deciderà nelle prossime settimane, che si preannunciano cruciali per le sorti del club.