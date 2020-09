Milan Bologna, i convocati di Mihajlovic: c’è De Silvestri

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Milan

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro il Milan. Prima chiamata per il neo acquisto Lorenzo De Silvestri.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Bani, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Mbaye, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato.