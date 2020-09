Milan, Brahim Diaz ha lasciato la sede – VIDEO

Lo spagnolo è pronto a mettere nero su bianco il suo accordo con il Milan

Oggi è il giorno di Brahim Diaz al Milan. Dopo il tampone effettuato nella giornata di mercoledì e le visite mediche svolte ieri, il trequartista in arrivo dal Real Madrid è pronto a legarsi al club rossonero.

In mattinata, intorno alle 10:00, lo spagnolo è arrivato in sede in via Aldo Rossi per mettere la firma sul contratto. Prima di lui, a Casa Milan è arrivato anche l’agente e intermediario della trattativa Edoardo Crnjar.

Dopo circa un’ora, Brahim Diaz ha poi lasciato la sede del Milan per dirigersi a Milanello e svolgere il suo primo allenamento da calciatore rossonero.