Milan, Brahim Diaz assente contro il Lumezzane: il motivo

Brahim Diaz, trequartista spagnolo del Milan, ha saltato l’amichevole della squadra di Pioli contro il Lumezzane

Brahim Diaz ha saltato l’amichevole di ieri pomeriggio tra Milan e Lumezzane, terminata con il punteggio di 3-2.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il trequartista spagnolo è stato tenuto precauzionalmente a riposo da Stefano Pioli per gli intensi carichi di lavoro svolti in questa settimana a Milanello. Nilla di grave quindi per Brahim Diaz che sarà subito di nuovo a disposizione dell’allenatore rossonero.