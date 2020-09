Milan Brescia 3-1: prova confortante dei rossoneri, esordio per Tonali

Nell’ultima amichevole prima degli impegni ufficiali, il Milan ha superato 3-1 il Brescia. Esordio con la maglia rossonera per Tonali

Ultima amichevole precampionato per il Milan, che a Milanello ha superato per 3-1 il Brescia di Delneri. Dopo la rete del vantaggio di Kessié nel primo tempo, i rossoneri dilagano nella ripresa grazie ai gol di Colombo e Castillejo. Inutile la rete di Ghezzi a fine ripresa.

La partita sarà ricordata anche per l’esordio di Sandro Tonali con la maglia rossonera. Un caso del destino che la sua prima in rossonero sia proprio contro i propri ex compagni entrando al posto di Ismael Bennacer.