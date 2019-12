Milan, non solo Ibra: i rossoneri mettono nel mirino Haaland

Milan, il calciomercato è alle porte e di sicuro porterà alcune novità in casa rossenera. Nel mirino c’è anche Haaland per la prossima stagione

Non solo Ibrahimovic, o meglio, l’interesse del Milan non è solo sullo svedese, con il quale tra l’altro si riparlerà dopo Natale.

In casa rossonera piace e anche molto la stella del Salisburgo Haaland. Il diciannovenne si è messo in mostra in questa prima tranche di Champions e ha corteggiatori da mezza Europa. Proprio questo scoraggia la società di Milano.