Milan, Calhanoglu e Paquetà in dubbio per la Juve: la situazione

Stefano Pioli proverà a recuperare Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà per la gara contro la Juventus: la situazione

Stefano Pioli è alle prese con alcuni problemi di informazione nel suo Milan. I rossoneri hanno battuto nettamente la Lazio ma devono fare i conti con un’infermieria piena.

Il tecnico rossonero le proverà tutte per cercare di recuperare Lucas Paquetà e Hakan Calhanoglu: il turco è uscito nel corso della gara per un acciacco, lasciando proprio il campo al brasiliano, anche lui non al meglio.