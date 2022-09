Milan, Cardinale: «L’acquisto di questo club una delle cose più emozionanti»

Gerry Cardinale, patron del Milan, ha preso la parola alla Leaders Week dicendo la sua sull’acquisto della squadra rossonera

Parla il presidente del Milan Cardinale:

LE PAROLE – «Redbird è andato a scuola per cinque anni sul calcio europeo e ha incontrato oltre duecento club in tutta Europa durante quel periodo prima di acquistare il Milan, che è un colpo lungimirante. Il Milan, secondo me, è una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto. Penso che il Milan sia un gigante addormentato, il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche la Serie A e quelle che pensiamo siano possibilità di crescita per questo campionato. Non penso che ci dovrebbe essere un differenziale di tre a uno tra i ricavi dei media in Premier, LaLiga e Serie A».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI