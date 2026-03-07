Milan, Cardinale a Milanello alla vigilia del derby con l’Inter: il gesto non è passato inosservato. La ricostruzione

Milan, Cardinale presente a Milanello prima del derby della Madonnina con l’Inter: il gesto del patron rossonero. La ricostruzione

Come appreso da Milannews24, il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, è arrivato nel centro sportivo di Milanello. Il proprietario del Milan, appena rientrato in Europa dopo aver sbrigato i consueti impegni istituzionali e lavorativi negli Stati Uniti, ha deciso di recarsi immediatamente nel quartier generale rossonero per presenziare a un momento chiave dell’annata sportiva.

Il blitz a Milanello: supporto totale a Massimiliano Allegri

L’obiettivo della visita è chiaro e inequivocabile: Cardinale ha voluto essere presente in prima persona durante la delicata seduta di rifinitura pomeridiana. Una mossa strategica per far sentire la propria massima vicinanza e il totale supporto della dirigenza a Massimiliano Allegri e a tutto il gruppo squadra.

Il clima che si respira nel centro sportivo è di massima concentrazione. La vigilia, del resto, è di quelle che tolgono il fiato: ci si prepara a una sfida infuocata contro l’Inter che, classifica e ambizioni alla mano, vale le sorti di un’intera stagione.

Gerry Cardinale e il legame con il club: terza visita in meno di due mesi

La presenza fisica del fondatore del fondo RedBird a Carnago non rappresenta più un evento isolato o eccezionale, bensì il segno evidente di un impegno manageriale sempre più tangibile e radicato. Per Cardinale, infatti, si tratta della terza visita ufficiale nella città di Milano nell’arco di soli 45 giorni in questo intenso inizio di 2026, facendo seguito ai proficui blitz già effettuati nei mesi di gennaio e febbraio.

Si tratta di un segnale forte e inequivocabile di partecipazione attiva alla vita quotidiana del club. Questo percorso di vicinanza culminerà domani sera con il suo atteso ritorno nella tribuna d’onore dello stadio San Siro, da dove seguirà dal vivo le emozioni del Derby contro l’Inter. Il proprietario americano ha chiarito la sua intenzione di voler vivere da assoluto protagonista l’infuocato finale di stagione, confermando così un interesse sempre più vivo, costante e visibile per il futuro del Diavolo.