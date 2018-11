Incredibile notizia svelata da Carlo Pellegatti direttamente dal suo account YouTube. Ibrahimovic avrebbe già firmato con il Milan

Carlo Pellegatti, direttamente dal suo account YouTube, ha lanciato la bomba. Zlatan Ibrahimovic ha firmato con il Milan per un anno e mezzo. Questo quanto trapela da Milano, con il giornalista rossonero in prima linea sull’affare che riguarda l’attaccante svedese. Da gennaio il classe ’81 sarà nuovamente un giocatore del Diavolo.

La notizia era nell’aria da giorni, già stamattina si parlava di un accordo raggiunto e le intenzioni dello svedese erano sempre state chiare. Ma adesso sembra veramente fatta. La firma sarebbe stata propiziata anche dal poco impatto che Ibrahimovic avrebbe in ottica Fair Play Finanziario, quando tra pochi giorni verrà emessa la sentenza Uefa. Un’ottima notizia per tutti i tifosi rossoneri e per il calcio italiano, che sembra vicino a riabbracciare il super campione.