Ibrahimovic al Milan, affare in dirittura d’arrivo. L’attaccante avrebbe accettato l’offerta del club rossonero con un contratto di sei mesi

Ibrahimovic al Milan, il secondo capitolo della storia tra l’attaccante e il club rossonero, con ogni probabilità, inizierà presto. Il giocatore classe 1981, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, avrebbe accettato l’offerta del Milan: come riportato da Sportmediaset, ‘Ibra’ ha detto sì alla proposta di un contratto di sei mesi con ingaggio a 2,2 milioni. L’attaccante, già in forza al Milan tra il 2010 e il 2012 (con la vittoria di uno Scudetto e una Coppa Italia), è pronto al grande ritorno in rossonero.