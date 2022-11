Milan, chi può recuperare in vista dell’amichevole con il PSV

Maignan, Saelemaekers e Calabria al lavoro per tornare a disposizione del Milan: Pioli conta di vederli rientrare per l’amichevole con il PSV

Maignan, Saelemaekers e Calabria stanno lavorando per tornare dai rispettivi infortuni e rimettersi a dispozione del Milan per la seconda parte di stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pioli valuterà nelle prossime settimane le condizioni dei tre e, in caso di riscontro positivo, potrebbe rimetterli in campo in vista dell’amichevole con il PSV del 30 dicembre.