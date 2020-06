Al termine dell’allenamento odierno Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Frederic Massara si sono trattenuti a colloquio con Pioli

Come riporta Sky Sport oggi, dopo l’allenamento del Milan, è andato in scena un colloquio tra Ivan Gazidis, Frederic Massara, Paolo Maldini e Stefano Pioli. Da quattro mesi che tutti e quattro non si riunivano in un incontro ed è avvenuto dopo le notizie dei giorni scorsi che riportavano del vertice tra Gazidis e Rangnick.