Milan Como, quando si gioca la sfida? Spunta la data più probabile: l’ufficialità arriverà oggi

Milan Como, si avvicina la decisione sulla data: la più probabile è già emersa, manca solo l’ufficialità

L’ipotesi di vedere il Milan volare in Australia per affrontare il Como è ormai definitivamente sfumata. La trasferta a Perth, inizialmente prevista nei piani organizzativi, è stata infatti accantonata dopo che le richieste dell’AFC sono state giudicate “irricevibili” dalla Lega Serie A. La gara torna così nella sua cornice naturale, lo stadio di San Siro, chiudendo settimane di voci e incertezze e permettendo ai tifosi rossoneri di sostenere da vicino la squadra di Massimiliano Allegri in un momento chiave della stagione, con il Diavolo impegnato nella rincorsa all’Inter capolista.

Il via libera definitivo alla data è arrivato grazie agli incastri europei dei nerazzurri: l’Inter di Cristian Chivu, qualificata come testa di serie in Champions League, disputerà il ritorno dei playoff al Meazza a fine febbraio. Questo ha liberato lo spazio ideale per il recupero di campionato nella settimana precedente. Le ultime indiscrezioni confermano che Milan–Como si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 20:45.

Milan–Como, una sfida di idee prima ancora che di classifica

L’incontro tra Allegri e Fàbregas non è soltanto un appuntamento di calendario, ma un vero scontro di filosofie calcistiche che ha acceso il dibattito sui social. Da un lato il pragmatismo del tecnico livornese, dall’altro il calcio propositivo e verticale dello spagnolo: un duello che riporta in auge il vecchio confronto tra “risultatisti” e “giochisti”.

Con il Milan a cinque punti dalla vetta, la partita assume un peso enorme nella corsa scudetto: vincere significherebbe restare agganciati all’Inter e confermare il ruolo di principale antagonista dei nerazzurri in questo campionato.

