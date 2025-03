Milan Como, la moviola: giusto il rosso del VAR a Dele Alli

Milan Como, la moviola: promossa la direzione di gara di Marchetti nella sfida di San Siro, giusta l’espulsione a Dele Alli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, la direzione di gara di Marchetti nella sfida di ieri pomeriggio tra Milan e il Como di Cesc Fabregas è stata promossa da tutti i quotidiani di oggi.

Il direttore di gara ha estratto giustamente il cartellino giallo per un fallo di Bondo su Da Cunha ma manca un’ammonizione per Pulisic per gomito alto su Kempf. Giusto il rosso a Dele Alli per il fallo da dietro commesso ai danni di Loftus-Cheek.