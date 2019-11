Milan: Conti e l’ottima partita su Cristiano Ronaldo

Conti ha fatto il terzino a tutti gli effetti in Juventus-Milan. Nelle precedenti gare rimaneva invece bloccato

Se nelle prime partite il Milan di Pioli si era disposto con il 3241 in fase di possesso, contro la Juve si è visto qualcosa di diverso. Con la palla, la linea difensiva era a 4, Conti era quinti terzino a tutti gli effetti e non terzo di difesa come nelle precedenti gare. Si è quindi sovrapposto con più costanza.

Inoltre, in fase difensiva ha effettuato un ottimo match contro Cristiano Ronaldo. Quando il portoghese si defilava a sinistra, Conti era intenso e preciso nell’andare su di lui. Vedremo se nelle prossime gare Pioli darà continuità al 4321 che si è visto a Torino.