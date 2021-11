E’ arrivata poco fa l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Il comunicato apparso pocanzi sul sito della società rossonera

Il Milan attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha dato l’annuncio formale dell’accordo con il rinnovo di Stefano Pioli. Eccolo nel dettaglio:

«AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2023, con opzione di prolungamento per la stagione sportiva successiva. Artefice di un brillante progetto tecnico, l’allenatore rossonero ha contribuito al ritorno del Club in Champions League. Stefano ha all’attivo 106 panchine in rossonero con 59 vittorie, 27 pareggi e 20 sconfitte, per una media punti in Serie A di 2,05 a partita».