Milan, da domani primi allenamenti a Milanello per 8 giocatori

Milan, domani primo allenamento individuale a Milanello per la squadra rossonera: concluse le visite mediche ai vari tesserati

Dopo la conclusione di tutti i controlli sanitari previsti dal protocollo, il Milan è pronto a ripartire domani con gli allenamenti individuali in quel di Milanello.

Come riporta Milannews24.com, la squadra si riunirà domani mattina per prendere parte alla prima sessione di allenamento individuale che si suddividerà in due tranche con ogni singolo atleta che occuperà una delle 12 metà campo presenti nei 6 impianti di gioco situati a Milanello.