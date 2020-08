Gerard Deulofeu non dimentica il Milan e si propone ai rossoneri

Gerard Deulofeu, esterno del Watford, non dimentica il Milan così come i tifosi rossoneri non si sono dimenticati di lui. Lo spagnolo, in una intervista a Onda Cero, ha confermato le voci che vorrebbero un suo ritorno in maglia milanista.

«Il Milan è una opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Prima però serve un accordo per lasciare il Watford».