Dida: «Il Milan sta crescendo, la difesa adesso lavora meglio e Maignan tra i pali...»

Le parole di Dida, ex portiere del Milan, sulla difesa rossonera, su Maignan e sull’obiettivo Scudetto

L’ex portiere del Milan Dida ha parlato a la Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dei rossoneri contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «È stata una prestazione importante, in un inizio di stagione con alti e bassi. Mi sembra di vedere più fiducia e una maggiore comunicazione tra lo staff tecnico e i calciatori. Spero che questa crescita vada avanti e che i risultati siano sempre migliori. Ora è inutile guardare la classifica: bisogna pensare partita dopo partita, punto dopo punto. È necessario trovare quella continuità di rendimento che finora è mancata, ma sotto questo aspetto sono ottimista.

SCUDETTO – «Ora è inutile guardare la classifica: bisogna pensare partita dopo partita, punto dopo punto. È necessario trovare quella continuità di rendimento che finora è mancata, ma sotto questo aspetto sono ottimista. La fase difensiva sta crescendo e il Milan tornerà inalto, come vuole la tradizione di questo club. I rossoneri saranno protagonisti anche in Champions e in Coppa Italia».

DIFESA – «La fase difensiva sta crescendo e il Milan tornerà in alto, come vuole la tradizione di questo club. I rossoneri saranno protagonisti anche in Champions e in Coppa Italia. Il Napoli e l’Inter sono le più forti, anche se il campionato è equilibrato e tante formazioni stanno andando forte. Il Milan ha perso qualche punto per strada, ma sono ottimista: piano piano tornerà vicino alla vetta».

MAIGNAN – «Su Mike io non ho dubbi perché l’ho allenato e sono convinto che diventerà il più forte del mondo. Tra i pali è fortissimo e il gioco di Fonseca, che lo coinvolge ancora di più, ne esalterà la bravura con i piedi. Se gli consiglio di rinnovare il suo contratto con il Milan come ha appena fatto Matteo Gabbia? Deve rimanere per forza. Non possiamo perderlo!».