Milan, difesa in difficoltà: Tomori e Kjaer preoccupano. La situazione

La difesa del Milan è in difficoltà e in casa rossonera c’è preoccupazione per il momento che stanno vivendo Tomori e Kjaer

Il Corriere della Sera analizza il momento difficile della difesa del Milan. Già 8 le reti subite in 7 partite, quando in tutta l’annata scorsa furono 31. Decimo reparto del torneo: c’è una crepa nel muro rossonero. Troppe le reti evitabili, come quella di Simeone, lasciato libero di colpire.

In particolare difficoltà c’è Tomori, che sta giocando nettamente sotto ai suoi standard abituali. E anche l’esperto Kjaer sembra ancora un po’ indietro di condizione, dopo il lungo infortunio al crociato.

