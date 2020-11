Milan, Donnarumma contro il Napoli per sfatare il tabù San Paolo

Gianluigi Donnarumma non è mai riuscito a tenere la porta inviolata al San Paolo

Nonostante la giovane età, non ha ancora compiuto 22 anni, Gigio Donnarumma è titolare del Milan da cinque anni collezionando oltre 200 presenze. Domani sera tornerà in Campania, sua terra natale, per affrontare il Napoli.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILAN NEWS 24

Eppure Donnarumma è riuscito a tenere la sua porta imbattuta per tre volte contro il Napoli, ma in tutte e tre le circostanze le partite si sono giocate a San Siro: nell’aprile 2018 in Milan-Napoli 0-0 con una grande parata su Milik e nell’inverno 2019 in ben due occasioni contro i partenopei di Ancelotti, 0-0 in campionato e 2-0 in Coppa Italia in favore dei rossoneri.