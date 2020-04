Milan Donnarumma, il portiere si schiera: senza tagli rimane in rossonero

Milan Donnarumma, il portiere si schiera: se in sede di rinnovo Gazidis non taglierà lo stipendio il calciatore rimarrà in rossonero

Gianluigi Donnarumma si è schierato. Il portiere rossonero vuole rimanere al Milan, ma a determinate condizioni, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

In sede di rinnovo, Gazidis non dovrà tagliare lo stipendio. Se verrà rispettata questa condizione il giocatore smetterà di cercare un’altra squadra. Il futuro dell’estremo difensore sarà ancora in rossonero? Al momento non è possibile saperlo, ma l’apertura c’è.