Milan Donnarumma, il portiere viene premiato per le 200 presenze

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è stato premiato dalla società rossonera per aver raggiunto l’importante traguardo delle 200 presenze in rossonero, a 21 anni. Il numero 99 ha ricevuto una medaglia celebrativa e una speciale maglia. Ecco il video che il Milan ha dedicato a Gigio:

✌🏻👌🏻👌🏻 @gigiodonna1

Thank you for being our safe hands 🙌🏻

200 volte Gigio, ad maiora! 🧤#SempreMilan pic.twitter.com/vFjZvBvQMw

— AC Milan (@acmilan) July 23, 2020