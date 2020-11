Milan, Donnarumma sereno sul rinnovo: vuole la Champions coi rossoneri

Gianluigi Donnarumma non avrebbe preoccupazioni per quanto riguarda il rinnovo con il Milan

Tra le priorità del Milan per la prossima stagione c’è quella riguardante il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Lo stesso portiere sarebbe però sereno e non avrebbe preoccupazioni sul prolungamento.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Gigio si sente il presente e il futuro dei rossoneri e sognerebbe di giocare la Champions League con la maglia del Milan. Donnarumma è tranquillo anche se i tempi per il rinnovo dovessero allungarsi.