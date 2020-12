Milan, ecco il vice Ibra: Leao però deve incidere in zona gol

Il Milan deve fare i conti con l’assenza di Ibrahimovic e di Rebic: Pioli allora schiererà Rafael Leao come centravanti. Ecco i suoi numeri

Stefano Pioli guarda il suo attacco con due grandi assenze: Zlatan Ibrahimovic resterà ai box fino a gennaio ed è da valutare la sua presenza con la Juventus il prossimo 6 gennaio.

La Gazzetta dello Sport quindi svela il vice Ibra, dopo l’assenza di Rebic: sarà Rafael Leao a guidare l’attacco. Il portoghese deve migliorare in zona gol: in 8 gare sono solo due le marcature del talento ex Lille.