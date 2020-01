Milan femminile, Bergamaschi: «Oggi abbiamo mostrato il nostro carattere» – VIDEO

Valentina Bergamaschi ha parlato dopo la vittoria del Milan Femminile contro la Pink Bari. Le parole della rossonera

Una netta vittoria per prepararsi al meglio al Derby di sabato. Il Milan Femminile trionfa contro la Pink Bari per 6-3 nel recupero della nona giornata di Serie A. Questo il commento di Valentina Bergamaschi.

«Abbiamo recuperato 3 punti alla Fiorentina in chiave Champions e questo ci carica. Non era facile perchè il primo tempo avevamo finito sull’1-1. Champions? Probabilmente sarà una sfida a tre perchè la Roma non vuole mollare questo sogno che abbiamo anche noi».