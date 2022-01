Milan Femminile, Giacinti passa alla Fiorentina: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancava solo l’ufficialità, è arrivata. Valentina Giacinti è una nuova giocatrice della Fiorentina, lascia il Milan Femminile

Il comunicato del Milan.

COMUNICATO – «AC Milan comunica di aver finalizzato il trasferimento a titolo temporaneo di Valentina Giacinti alla ACF Fiorentina fino al termine della stagione.

Il Club ringrazia Valentina, in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile, per la professionalità che l’ha contraddistinta in questi anni. Valentina è stata da subito protagonista del percorso della squadra rossonera che ha raggiunto anche la storica qualificazione ai preliminari di Champions League. Con il Milan, sino a oggi, ha totalizzato 86 presenze totali e 66 reti segnate. A Valentina i migliori auguri per il prosieguo della stagione sportiva».