Milan Femminile, Giacinti: «Sono innaMorata. Ganz malato di calcio»

La calciatrice del Milan Femminile, Valentina Giacinti, ha parlato del suo idolo Morata e anche di mister Ganz

Valentina Giacinti, bomber del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando vari temi. Tra le altre cose, l’attaccante ha parlato del suo idolo Morata e anche di mister Ganz. Ecco le sue parole.

MORATA – «Morata è sempre stato il mio idolo. Lui è un giocatore particolare, sono innamorata di lui sia calcisticamente che umanamente. Non vedo l’ora di poterlo vedere allo stadio e fargli firmare la maglia che ho».

GANZ – «Il mister è malato di calcio, ci invia ogni giorno video suoi di gol per tenerci sempre attive. Con lui ho un bellissimo rapporto, ma in questa quarantena ho visto talmente tanti dei suoi gol che adesso gli conosco a memoria. Quello che mi ha trasmesso di più è sicuramente la grinta e il crederci fino alla fine come testimoniato dalle tante partite ribaltate sul finale in stagione».