Milan, fiducia nel rinnovo di Ibrahimovic. Si lavora anche per Donnarumma e Calhanoglu

Il Milan è a lavoro per i rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu: c’è fiducia

Dopo la conferma di Stefano Pioli anche per la prossima stagione, il Milan è ora a lavoro per trattenere diversi big in rosa. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, lo svedese ha fatto sapere di essere disposto a restare e ora bisogna trovare un’intesa sull’ingaggio. La bozza d’intesa potrebbe essere impostata su circa 6 milioni a stagione.

C’è fiducia anche nei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2021. Per quanto riguarda il portiere, a breve è in programma un incontro con l’agente Mino Raiola e la permanenza di Pioli potrebbe avvantaggiare la trattativa. Si va verso l’intesa anche per il turco: lui vuole restare e le cifre non sarebbero esagerate.