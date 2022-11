Il Milan ritrova Giroud, ultimo squillo prima del Mondiale

Il Milan ritrova Giroud nella sfida contro la Fiorentina e il francese vuole regalare l’ultimo squillo prima della chiamata Mondiale

L’obiettivo è tentare di tenere il passo del Napoli e per farlo i rossoneri devono trovare tre punti contro una Fiorentina in netta ripresa. Partita tutt’altro che scontata, ma il rientro dell’attaccante francese è quasi segnale di garanzia per Pioli. Senza Giroud il Milan ha fatto soltanto un punto, mentre con lui in campo le cose sono completamente diverse. Il francese cerca l’ultimo acuto prima di pensare al Qatar.