Milan, Florenzi: «Ho pensato di smettere, ma…»

Le parole di Alessandro Florenzi, terzino del Milan, sulla sua stagione e gli infortuni con la maglia rossonera

Alessandro Florenzi ha parlato del Milan a SportMediaset.

PAROLE – «C’è stato un piccolo momento in cui ho pensato di cercare altre strade durante questi mesi. Ma per fortuna la mia famiglia mi ha fatto pensare bene a quello che volevo e la verità è che quando ho visto di nuovo il pallone tutti quei pensieri sono andati via. Posso dare tanto e mi sento di poter dare tanto ogni giorno qui. Sono pronto ad aiutare tutti, in primis devo stare bene io perché poi se sto bene posso dare tanto».

