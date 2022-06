Milan, Florenzi: nei prossimi giorni incontro con la Roma per il riscatto

Il Milan è pronto ad incontrare la Roma per il riscatto di Alessandro Florenzi: c’è fiducia, ma si cercherà uno sconto

Un tema aperto in casa Milan è sicuramente quello relativo al riscatto di Alessandro Florenzi. Arrivato la scorsa estate in prestito dalla Roma, il Diavolo dovrà versare ai giallorossi 4.5 milioni di euro per comprarlo a titolo definitivo.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le due società: con un piccolo sconto (circa mezzo milione di euro) l’affare può andare in porto.