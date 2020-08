Milan, futuro ancora incerto per Reina dopo il prestito all’Aston Villa

Il portiere del Milan, Pepe Reina, non sa ancora dove giocherà la prossima stagione dopo il rientro dal prestito all’Aston Villa

Nella propria edizione odierna la Gazzetta dello Sport ha analizzato il futuro di Pepe Reina. Il portiere del Milan è rientrato in rossonero dopo l’esperienza in prestito all’Aston Villa ma non è sicuro di rimanere.

Secondo il quotidiano rosa le opzioni sono sostanzialmente tre per il portiere: la risoluzione del contratto con il Milan, un altro anno in prestito oppure rimanere in rossonero facendo nuovamente da secondo a Donnarumma.