Conferenza stampa Ganz: «Dobbiamo fare il salto di qualità»

Conferenza stampa Ganz: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Women, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida con la Juventus. Le parole del tecnico:

GAP CON LA JUVE – «Dobbiamo essere perfette, daremo tutto per vincere domani, non sono ammessi cali di tensione».

PARTITA – «Dobbiamo ripetere la bella prestazione contro la Roma. Dobbiamo essere ciniche nelle poche occasioni che avremo».

JUVENTUS – «Mi aspetto una Juventus che ti mette in difficoltà sia sul piano del gioco che con le palle inattive. Faccio i complimenti al mister per quanto dimostrato in Champions League. È un salto che serve molto per il calcio italiano. Spero che facciano passi falsi in Italia (ride, ndr). Roma, Milan e Inter devono fare ancora il salto di qualità, cosa che la Juventus ha già fatto»

