Milan, Gazidis: «Il calcio femminile è il futuro. La Supercoppa...»

Ivan Gazidis ha rilasciato qualche dichiarazione prima del calcio d’inizio tra Milan Femminile e Juventus. Le parole dell’amministratore delegato rossonero ai microfoni di La7.

DICHIARAZIONI – «Abbiamo vissuto un periodo difficile nel mondo, anche per le ragazze. Ma le nostre guerriere stanno lottando e questa partita importante è un altro passo avanti per loro. Per il Milan il calcio femminile è il futuro. Eventi come la Supercoppa sono importanti per la crescita del movimento, questa Final Four ha un’intensità che serve nel calcio femminile».