Intervenuto a margine dell’assemblea dei soci del Milan, Ivan Gazidis ha parlato della questione dei rinnovi di contratto dei giocatori. Ecco le sue parole sulla vicenda.

CONTRATTI – «Tutti i club negoziano con gli agenti ed è tutto molto sofisticato. Nel passato i giocatori non spingevano per andare via a parametro zero. Oggi, invece, i club operano in maniera responsabile dal punto di vista finanziario. Ma i giocatori e gli agenti pensano come se il Covid non ci fosse mai stato».