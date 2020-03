Milan Genoa, Donnarumma non recupera: in porta ci sarà Begovic

Nonostante la lunga pausa forzata, Gigio Donnarumma non ha recuperato dall’infortunio: al suo posto ci sarà Begovic

Nonostante il doppio rinvio contro Genoa (in campionato) e Juve (Coppa Italia), Stefano Pioli non potrà contare su Gigio Donnarumma nel recupero di domenica prossima nel riprogrammato match contro il Genoa di Nicola.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il portiere titolare non ha superato il problema alla caviglia e continua ad allenarsi a parte. Spazio quindi ad Asmir Begovic, che a Firenze aveva fatto molto bene entrando in corsa al posto di Gigio.