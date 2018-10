Il Genoa contro il Milan per sfatare il tabù San Siro – VIDEO

Si recupera Milan-Genoa e gli uomini di Juric proveranno a rompere la maledizione di San Siro che dura ormai da diversi anni

Milan–Genoa sarà sicuramente una partita combattuta, che metterà in palio tre punti fondamentali ai fini della classifica generale. Intanto, però, le statistiche hanno dato un primo verdetto su quale delle due formazioni godrà del titolo di favorita.

I dati parlano chiaro e il Milan, almeno sulla carta, è in una botte di ferro: due vittorie e un pareggio negli ultimi tre confronti di Serie A, ma soprattutto diciannove successi e una sola sconfitta negli ultimi ventisette confronti interni. Nella stagione in corso, poi, il Milan gode di un altro primato interessante, quello della squadra che ha segnato più gol nei primi tempi, mentre il Genoa è la più perforata nella stessa frazione. Gonzalo Higuain ha un buon feeling con il gol in casa, ma i rossoblu possono comunque vantare dalla loro il talento emergente di Piatek, senza dimenticare Goran Pandev, che ha già avuto modo di lasciare il segno alla Scala del Calcio.

Il Genoa riuscirà a sfatare il tabù San Siro? Lo scopriremo domani, fischio d’inizio ore 20:30.