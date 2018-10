Milan-Genoa streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Genoa streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2018/2019

Mercoledì 31 ottobre alle ore 20,30 si recupera Milan-Genoa, gara rinviata ad agosto per la prima giornata della Serie A 2018/2019 a seguito della tragedia avvenuta a Ponte Morandi nella città ligure. Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da un punto in classifica: rossoneri a 15 e reduci dalla vittoria casalinga sulla Sampdoria, rossoblù a 14 e provenienti da due pareggi con Juventus e Udinese nel nuovo corso targato Ivan Juric. Al ‘Meazza’, dunque, punti importanti in palio: da una parte la squadra di Gattuso che può agganciare la Lazio al quarto posto, dall’altra il Grifone, pronto a fare il salto in zona Europa.

Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita di San Siro potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Milan-Genoa

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: mercoledì 31 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Fabrizio Pasqua (sez. Tivoli)

Milan-Genoa probabili formazioni

MILAN – Gattuso, senza gli infortunati Conti, Caldara e Calabria, potrebbe riproporre il sistema di gioco già visto contro la Sampdoria. Così, rossoneri probabilmente in campo col 4-4-2 formato da: Gianluigi Donnarumma in porta, Abate, Romagnoli, Musacchio e Rodriguez in linea di difesa. A centrocampo è recuperato Bonaventura, pronto a completare la linea a 4 con Suso, Biglia e Kessie. In attacco, verso la nuova fiduca alla coppia Higuain-Cutrone.

GENOA – Juric, senza Marchetti, Favilli e Spolli, è orientato a proporre il 3-5-2 composto da Radu in porta, Gunter, Lisandro Lopez e Criscito in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa e Lazovic; in attacco, probabile l’impiego dal 1′ di Pandev in coppia con Piantek.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Suso, Kessié, Biglia, Bonaventura; Cutrone, Higuain.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Radu; Gunter, Lopez, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Pandev, Piatek.

