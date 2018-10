Milan-Genoa 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Milan-Genoa, recupero 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

A più di due mesi di distanza dalla terribile tragedia del ponte Morandi, Milan e Genoa tornano in campo per recuperare la prima giornata di Serie A. Distanziate da un solo punto ˗ rossoneri a 15 e rossoblù a 14 ˗, le due formazioni arrivano, rispettivamente, da una importante vittoria e da un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Quella ottenuta a San Siro dalla squadra di Gattuso contro la Sampdoria è stata una vittoria, apparentemente, scaccia crisi che, però, per essere davvero tale, deve avere un felice prosieguo a partire da stasera. Gli ospiti, invece, arrivano da due pareggi consecutivi, raggiunti contro Juventus e Udinese: più prestigioso il primo, meno allettante il secondo. Con una vittoria, i padroni di casa balzerebbero a quota 18, andando ad agganciare la Lazio al quarto posto, mentre un successo dei liguri li proietterebbe, sorprendentemente, a ridosso della zona Champions League. Ecco la cronaca live del match

Milan-Genoa 1-0: tabellino

Marcatori: 4′ pt, Suso (M)

Arbitro: Fabrizio Pasqua

Note:

Milan-Genoa: diretta live e sintesi

10’ ˗ Troppo alto il cross di Suso verso i compagni: Higuain e Cutrone non possono far altro che osservare il pallone uscire dal campo

9’ ˗ Occasione Milan. Cutrone riesce abilmente ad uscire dalla linea difensiva del Genoa, per poi arrivare a calciare con forza con il destro: palla che finisce innocua tra le braccia di Radu

7’ ˗ Biraschi cerca la profondità ma Rodriguez intercetta, allontanando il pericolo

4’ ˗ GOL MILAN!!! Suso dalla distanza la infila direttamente vicino al palo alla sinistra di Radu: il portiere ci prova ma il tiro è troppo angolato per lui

3’ ˗ Romagnoli sbaglia il tocco favorendo la discesa di Piatek ma la difesa rossonera riesce a recuperare, sventando il pericolo

1’ ˗ Pasqua fischia il calcio d’inizio: è la squadra ospite a battere il primo pallone dell’incontro

Milan e Genoa sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al recupero della 1° giornata di Serie A, sotto una pioggia scrosciante

Milan-Genoa: formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Cutrone, Higuain. Allenatore: Gattuso

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, Romulo, Mazzitelli, Bessa, Zukanovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Juric

Milan-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Qui Milan. Dopo aver ottenuto un prezioso successo contro la Sampdoria, Gattuso sembra aver la panchina più salda ma, per confermare l’ottima impressione di carattere della sua squadra, sarà necessaria una nuova vittoria. Il tecnico, per l’occasione, appare intenzionato a confermare il modulo con il doppio attaccante, rappresentato da Cutrone˗Higuain, con un centrocampo che vedrà dal primo minuto un’altra nota lieta dell’ultimo periodo, Castillejo, con l’ex di turno Laxalt inizialmente in panchina. A riposo anche lo stakanovista Kessié, sostituito da Bakayoko. In difesa spazio ad Abate e Rodriguez sulle corsie.

Qui Genoa. Dopo essere riusciti ad arrestare la pressoché irrefrenabile corsa della Juventus, gli uomini di Juric cercheranno di fermare un’altra big del campionato. Il tecnico continuerà a mantenere il suo assetto tattico di fiducia, il 3˗5˗2 con Gunter al centro della difesa, coadiuvato da Biraghi e Criscito. Sugli esterni, spazio a Lazovic da una parte e a Pereira dall’altra, mentre a centrocampo si muoverà il terzetto composto da Mazzittelli, in ballottaggio con Sandro, Bessa e Romulo. In avanti spazio al duo Kouamé˗Piatek

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Biglia, Castillejo; Cutrone, Higuain.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Romulo, Mazzitelli, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

Milan-Genoa: precedenti

Quella che andrà in scena allo stadio San Siro tra Milan e Genoa sarà la sfida numero 101 in Serie A tra le due formazioni, portatrici di una storia ultracentenaria. I rossoneri guidano il complessivo bilancio con 48 vittorie a 19, mentre i pareggi sono stati 33. L’ultimo confronto disputatosi in Lombardia risale alla scora stagione ed ha avuto come risultato finale uno scialbo pareggio a reti inviolate. L’ultima vittoria rossonera risale alla stagione precedente, di misura, grazie alle reti di Mati Fernandez mentre l’ultima vittoria del Grifone risale alla stagione 2014/2015: in quell’occasione Bertolacci, Niang e Iago Falque riuscirono a scardinare per ben tre volte la fragile difesa rossonera, conquistando una vittoria importantissima.

Milan-Genoa: arbitro

Sarà Fabrizio Pasqua, della sezione AIA di Tivoli, l’arbitro designato a dirigere il recupero della prima giornata di Serie A tra Milan e Genoa. Per il fischietto classe ’82, originario di Nocera Inferiore e libero professionista, questa sarà la sesta gara in stagione dopo 4 partite dirette in Serie A e Catania˗Verona in Coppa Italia. Per l’occasione, Pasqua sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Damiano Di Iorio, il quarto ufficiale sarà il Sig. Gianluca Manganiello mentre alla postazione VAR siederanno Paolo Silvio Mazzoleni, coadiuvato da Luca Mondin.

Milan-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Milan-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.