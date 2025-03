Milan, Gimenez: «Non sono ancora al top, devo dimostrare. Coppa Italia? Voglio il derby, batteremo l’Inter così!»

Le parole di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, sui suoi primi mesi in rossonero dopo il trasferimento a gennaio

Santiago Gimenez ha parlato del suo momento con il Milan al Corriere della Sera.

PRIMI MESI – «Sono stati molto intensi. Soprattutto fuori dal campo. Mi sono adattato a una nuova città, un nuovo ambiente. Adesso voglio fare ciò per cui sono arrivato. I gol arriveranno. Ne sono sicuro. L’importante però è vincere, come è successo nelle ultime due partite. Se segna Rafa o Christian o un altro compagno, è uguale. Con Conceicao stiamo lavorando duro. Non siamo contenti della classifica. Ma non è ancora finita. Noi ci crediamo. I cambiamenti sono sempre un po’ complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre. Qui c’è grande pressione. Ed è bellissimo. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs».

OBIETTIVI – «Quarto posto possibile? Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso».

