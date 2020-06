Milan, Heroum verso l’addio. L’intermediario: «Non ci sono le condizioni per rimanere»

Nora Heroum con molta probabilità lascerà il Milan. Ecco le parole del suo intermediario, Luca Grippo, sul futuro

Il futuro di Nora Heroum sembra essere sempre più lontano dal Milan. A confermare questa ipotesi è proprio il suo intermediario Luca Grippo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews24.com.

«Heroum ha giocato due stagioni di buon livello, ma penso che possa crescere ancora, ha le qualità per farlo.Posso confermare che Nora voleva fortemente restare in maglia rossonera ma non si sono presentate le condizioni giuste affinché ciò avvenisse».