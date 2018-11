L’attaccante del Milan Gonzalo Higuain ha partecipato all’udienza in merito al ricorso per la squalifica subita contro la Juventus

Gonzalo Higuain si è recato stamattina alla Corte Federale d’Appello di Roma per discutere della sua squalifica. Dopo l’espulsione nella gara horror contro la Juventus, il Milan spera ad una riduzione della pena, con l’obiettivo di riavere l’argentino per la gara contro il Parma. Lo stesso Pipita ha voluto partecipare all’udienza per ribadire la propria versione e spiegare le parole rivolte all’arbitro Mazzoleni. Anche l’arbitro di Bergamo è stato riascoltato per giungere ad un giudizio definitivo. All’uscita dall’aula, dopo solo mezz’ora dall’inizio, l’attaccante del Milan ha dichiarato: «Se sono fiducioso? Non lo so, vedremo dopo».