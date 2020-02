Milan, i numeri con e senza Ibra: con lo svedese aumentata la media gol

Zlatan Ibrahimovic ha sicuramente dato una svolta al Milan. Ecco i numeri dei rossoneri con e senza lo svedese

Ibrahimovic fa la differenza, non soltanto per il gol, ma anche per quello che crea accanto a sé. I numeri, infatti, confermano il tutto: 1.5 la media gol con lo svedese in campo, contro lo 0.9 prima del suo ritorno a Milano.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il primo periodo in rossonero del giocatore ex Los Angeles Galaxy. Per quanto riguarda i tiri fatti in media passiamo da 15.3 a 18.5: un cambio notevole, Ibra è diventato già un fattore.