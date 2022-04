Milan, i rossoneri rompono gli indugi per Berardi: incontro col Sassuolo. Le ultime

Calciomercato Milan: i rossoneri fanno sul serio per Berardi e hanno rotto gli indugi col Sassuolo. Le ultime

Il Milan è pronto a colmare le proprie lacune estive nel mercato estivo. Imminente il summit tra i dirigenti rossoneri e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Al centro dei discorsi il futuro di Domenico Berardi: il club emiliano chiede 30 milioni, troppi per le valutazioni rossonere.

Il club di Via Aldo Rossi sta studiando una formula che parta da un prestito e che preveda una serie di bonus, un po’ come accaduto con la Juve per Locateli. Berardi convince tutti a Milanello, in primis Pioli che lo aveva messo in cima alla sua lista già un anno fa. Lo stesso giocatore è allettato dall’idea di giocare nel Milan e potrebbe avere un ruolo importante nella trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24