Milan, Ibrahimovic e Rebic al lavoro: obiettivo derby

Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic potrebbero essere in campo per Inter-Milan del 17 ottobre: gli ultimi aggiornamenti.

Il Milan attende impazientemente il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic.

Per Tuttosport, entrambi i giocatori stanno lavorano per essere in campo il 17 ottobre nel derby contro l’Inter alla ripresa del campionato.

Lo svedese sta per terminate l’isolamento di due settimane dopo la positività al coronavirus mentre l’attaccante croato sta recuperando dall’infortunio gomito subito contro il Crotone.