Ibrahimovic questa sera guida il Milan in Europa League contro il Lille. Nuovo record all’orizzonte per il fuoriclasse svedese

Sarà in campo anche questa sera in Europa League contro il Lille, Zlatan Ibrahimovic. Niente turnover almeno inizialmente per il fuoriclasse svedese, vero trascinatore del Milan di Pioli.

Il 39enne attaccante va a caccia di un nuovo record: in caso di gol questa sera contro i francesi, Ibrahimovic diventerebbe l’attaccante più anziano ad aver segnato con la maglia del Milan in Europa, scavalcando un certo Filippo Inzaghi. ‘Ibra’ è affamato di nuovi primati, il ‘Diavolo’ si aggrappa al suo leader.